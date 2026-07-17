В этом дорожном сезоне в регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят более 50 километров участков дорог, которые ведут к стадионам и другим спортивным сооружениям. В

В этом дорожном сезоне в регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят более 50 километров участков дорог, которые ведут к стадионам и другим спортивным сооружениям. В Ковровском округе на автодороге Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма приведут в порядок 6 участков, в том числе отрезок улицы Первомайской в посёлке Мелехово. Здесь находится