Приговор в законную силу не вступил.

В Коврове суд вынес приговор местной жительнице за повторное вождение в нетрезвом виде. Ночью 3 мая нарушительница, ранее уже наказанная за аналогичный проступок, вновь села за руль своего «Форда» после употребления алкоголя. На улице Лесной ее остановили инспекторы ДПС.Автомобилистка наотрез отказалась проходить тест на содержание алкоголя на месте и у нарколога. Дорожные полицейские сразу отстранили ее от управления, а легковушку опечатали.Суд назначил женщине штраф в размере 200 тысяч рублей и запретил садиться за руль в течение 2 лет и 10 месяцев. Конфискованную иномарку навсегда обратили в доход государства.