Сегодня, около 7 утра, на 204 километре трассы М-7 «Волга» в Судогодском округе случилось ДТП с большегрузом. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель

Сегодня, около 7 утра, на 204 километре трассы М-7 «Волга» в Судогодском округе случилось ДТП с большегрузом. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Лады» врезался в фуру, которая стояла на дороге. На 9.00 17 июля известно об одном погибшем и одном пострадавшем, которые находились в легковушке. На месте работают сотрудники полиции и