Техника уже поступила в районные филиалы.

Компания «Владимиртеплогаз» закупила новые отечественные машины для ускорения ремонтов и оперативного устранения аварий.Муромское подразделение усилили тяжелым КАМАЗом с краном-манипулятором для перевозки крупных грузов. В Гусь-Хрустальный передали мобильную мастерскую со всеми необходимыми инструментами. Селивановский филиал получил полноприводный внедорожник LADA 4x4, способный без труда добираться до самых труднодоступных коммунальных объектов.Новые спецмашины сократят время в пути, что позволит ремонтным бригадам оперативнее реагировать на заявки и обеспечивать стабильное теплоснабжение жителей.