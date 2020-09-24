И это только на проспекте Ленина.

И это только на проспекте Ленина.С 29 сентября начнется принудительный демонтаж средств наружной рекламы и информации, установленных без разрешения на их установку и эксплуатацию, сообщила администрация областного центра.По фактам незаконного размещения конструкций, , их владельцам направлены предписания о демонтаже, которые не были исполнены в установленный в предписании срок.Им предлагается осуществить демонтаж собственными силами. Иначе демонтированные в принудительном порядке СНРИ можно будет получить обратно, только возместив стоимость расходов, понесенных городом в этой связи.Невостребованные конструкции будут утилизированы по истечении срока хранения. Справки по телефонам 33-47-50, 33-58-55.