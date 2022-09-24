Все сообщения о мобилизации находятся на контроле Александра Авдеева.

Во Владимирской области появляются сообщения о призванных в процессе мобилизации студентах, а также о людях, которые не могут нести службу по медицинским показаниям. Губернатор прокомментировал текущую ситуацию.«Все сообщения о мобилизации у меня на контроле. В СМИ появляется информация о различных инцидентах. Проверяем каждый, разбираемся и индивидуально, и комиссионно. В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась», - подчеркнул Александр Авдеев.В пресс-службе администрации Владимирской области пояснили, что военком Собинского района, откуда мобилизовали Артема Скутина, рассказал, что Артем служил в армии, уволен в запас в ноябре 2020 и поставлен на воинский учет. В дальнейшем Артем не обращался в военкомат и не заявлял ни о каких изменениях.Олеся, врач-кардиолог из Владимира, возвращается из Ковровской учебки домой после проведенной проверки сообщений из соцсетей.Губернатор добавил, что есть также и сообщения, которые носят провокационный характер.«Чтобы не стать жертвами манипуляций, необходимо сохранять спокойствие и критическое мышление», - добавил Александр Александрович.Глава региона подчеркнул, что никто не отправится к месту службы без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки. В каждой истории власти обещают объективно разобраться и установить правду.