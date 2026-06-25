Соответствующий приказ подписали в Министерстве культуры РФ.

Приказом Министерства культуры России Алиса Михайловна Бирюкова утверждена в должности генерального директора Владимиро‑Суздальского государственного историко‑архитектурного и художественного музея‑заповедника.Ранее с 15 января этого года она исполняла обязанности руководителя учреждения, показав высокий темп работы и проектную инициативу.Под ее руководством музей уже провел несколько выставок, в том числе проекты федерального уровня, которые усилили культурную программу региона. До прихода в музей Бирюкова возглавляла администрацию города‑музея Суздаля и многие годы работала в сфере культуры Владимирской области, накопив значительный управленческий и профессиональный опыт.