Совместная работа и общие ориентиры. Владимирская делегация представляет область на площадках XIII Форума регионов Беларуси и России. Он проходит в Минске. Председатель Законодательного

Совместная работа и общие ориентиры. Владимирская делегация представляет область на площадках XIII Форума регионов Беларуси и России. Он проходит в Минске. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова подписала Соглашение о межпарламентском сотрудничестве с председателем Брестского областного Совета депутатов Мариной Ковалевской. Документ определяет правовые основы для совместной работы двух регионов. Стороны будут не только обмениваться