Прокурор Владимирской области подвел итоги своей работы на встрече с журналистами. Общение проходило в неформальной обстановке за чашкой чая. Напомним, в июне этого года стало известно, что

Прокурор Владимирской области подвел итоги своей работы на встрече с журналистами. Общение проходило в неформальной обстановке за чашкой чая. Напомним, в июне этого года стало известно, что Совет Федерации одобрил перевод Ивана Грибова в Республику Башкортостан. Перейти на новую должность можно будет после издания приказа Генерального прокурора. Произойти это может в ближайшее время, поэтому глава