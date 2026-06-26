Креатив. Деревенская история
Деревня. Утро. Отец будит сына:
- Вставай, пошли косить!
- Батя, не надо косить, все равно не получится...
- Так, я что сказал?! Вставай немедленно и пошли косить!
Ладно, делать нечего, сын встает, берут косы идут в поле. Приходят в поле, отец начинает косить, сын говорит:
- Батя, у меня коса тупая, я схожу домой, наточу.
- Ну, раз такое дело - иди.
Сын идет домой и говорит матери:
- Мам, батя сказал, что б ты сварила пельменей и купила водки!
- Ну, раз батя сказал, значит сейчас сделаю - мать ставит вариться пельмени.
Сын ставит косу на место и идет обратно в поле и говорит отцу:
- Бать, мама там пельменей сварила и водки купила, говорит что б мы домой шли!
- А, ну раз так - пошли!
Идут домой. Тем в
еще анекдот!