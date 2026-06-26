В ночь на 21 июня на улице Добросельской во Владимире автомобиль Skoda Octavia сбил 26-летнего жителя города, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на

В ночь на 21 июня на улице Добросельской во Владимире автомобиль Skoda Octavia сбил 26-летнего жителя города, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте. – Проезжая перекресток улиц Егорова и Добросельской, водитель нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на местного жителя 2000 года рождения, переходящего проезжую часть по пешеходному