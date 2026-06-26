Профессионалы и любители от 18 лет могут представить до 35 снимков в семи номинациях.

С 28 июня начинается прием работ на X международный фотоконкурс «Русская цивилизация», направленный на укрепление межнационального согласия и популяризацию народных традиций. Отправить свои снимки на творческое состязание могут профессионалы и фотолюбители в возрасте от 18 лет.Подать заявки на участие можно до 12 октября 2026 года. Конкурсантам предлагают представить до 5 кадров в 7 различных номинациях, посвященных уникальной природе, архитектуре, духовным скрепам и семейным ценностям. К участию принимаются качественные цифровые файлы формата JPEG, созданные не ранее 2021 года.Лучшие авторы удостоятся памятных подарков, а посетители сайта выберут обладателя приза зрительских симпатий. Организацией масштабного проекта занимается Федеральное агентство по делам национальностей.