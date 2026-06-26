В школе «Дзюдо-88» финишировала ежегодная летняя спартакиада. 21 день спортивного лагеря позади, осталось подвести итоги. Чествовали тех, кто оказался быстрее, выносливее и техничнее. 97

В школе «Дзюдо-88» финишировала ежегодная летняя спартакиада. 21 день спортивного лагеря позади, осталось подвести итоги. Чествовали тех, кто оказался быстрее, выносливее и техничнее. 97 воспитанников боролись за звание лучшего. Десятилетний Гордей Гусев с японским боевым искусством на «ты». Занимается дзюдо уже шесть лет. В этом году он шагнул на высшую ступень пьедестала в младшей группе,