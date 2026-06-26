26 июня по 1 июля ветераны покажут свои навыки в разработке БПЛА, поварском деле, предпринимательстве и сварочных технологиях.

С 26 июня по 1 июля Казань станет площадкой для чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», проводимого по поручению Владимира Путина. В мероприятии задействованы более 800 участников, включая ветеранов специальной военной операции, которые продемонстрируют навыки в 21 компетенции, таких как разработка БПЛА, сварочные технологии и поварское дело.Владимирскую область на турнире представят Николай Бугаков, Элвин Багиров, Александр Аванесов и Юрий Пономарев. Николай Бугаков, возглавляющий Центр подготовки беспилотных систем в Коврове, выступит в сборке БПЛА. Элвин Багиров, награжденный медалью Жукова, поборется за победу в поварском деле.Для участников подготовлена также культурная и спортивная программы, консультации по трудоустройству и реабилитации. Адаптация ветеранов к мирной жизни остается приоритетной задачей фонда «Защитники Отечества».