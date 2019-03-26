Жуткую картину наблюдают жители Иркутской области. Местная
река Куда полна мертвой рыбы.
Жуткую картину наблюдают жители Иркутской области. Местная
река Куда полна мертвой рыбы.
Местные жители опубликовали видео, на котором видны сотни
мертвых рыб. Авторы ролика утверждают, что такую же картину можно наблюдать на
протяжении нескольких километров. Что это – ошибка природы или экологическая
катастрофа – никто не знает.
По одной из версий, рыба могла просто задохнуться подо
льдом. Однако местные жители уверены, что река отравлена. Причину массовой
гибели живности в реке выясняют сотрудники природоохранной прокуратуры и
Росрыболовства, передает Пятый канал.