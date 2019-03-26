Жуткую картину наблюдают жители Иркутской области. Местная река Куда полна мертвой рыбы.

Жуткую картину наблюдают жители Иркутской области. Местнаярека Куда полна мертвой рыбы.Местные жители опубликовали видео, на котором видны сотнимертвых рыб. Авторы ролика утверждают, что такую же картину можно наблюдать напротяжении нескольких километров. Что это – ошибка природы или экологическаякатастрофа – никто не знает.По одной из версий, рыба могла просто задохнуться подольдом. Однако местные жители уверены, что река отравлена. Причину массовойгибели живности в реке выясняют сотрудники природоохранной прокуратуры иРосрыболовства, передает Пятый канал.