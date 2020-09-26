Дорогу автотранспорту перекроют из-за ремонтных работ на трубопроводе.

Из-за того, что в столице региона продолжают ремонтные работы на магистральном трубопроводе тепловых сетей, в районе домов №1 и №2 по улице Электрозаводской, в пятницу с 22.00 часов временно ограничили движение всех видов транспорта. Ограничение сохранится до 27 сентября. Планируется, что полноценное движение по улице возобновится в 16.00, а до этого времени автомобильный транспорт направят в объезд по улице 16 лет Октября.На время проведения ремонтных работ движение троллейбусного маршрута № 7 будет осуществляться по следующей схеме: ул. Фатьянова — ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина — ул. Студёная гора — ул. Дворянская — ул. Большая Московская — ул. Гагарина — ул. Луначарского — ул. Батурина — ул. Мира — ул. Усти-на-Лабе - вокзал.