С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 21394 человека. Врачам удалось поставить на ноги 19122 пациента. В стационарах лежит 291 житель, из них 193 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1609 заболевших.

В Костромской области за прошедшие сутки ещё 32 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл 9 костромичам. Пять новых случаев заболевания диагностировано в Костромском районе. По четыре инфицированных прибавилось в Нерехтском и Парфеньевском районах. Три – в Волгореченске. По два случая ковида выявили в Галиче и Судиславском районе. По одному – в Макарьеве, Красносельском и Мантуровском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 21394 человека. Врачам удалось поставить на ноги 19122 пациента. В стационарах лежит 291 житель, из них 193 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1609 заболевших.На 27 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 68094 человека.