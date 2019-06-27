Максим Галкин выложил в своем Instagram новый пост. Он поделился радостным известием, а в ответ получил совсем неутешительные новости.

Максим Галкин выложил в своем Instagram новый пост. Он поделился радостным известием, а в ответ получил совсем неутешительные новости.На фотографии комик сидит на камнях рядом с надувным китом, а на заднем фоне виднеются горы. Очевидно, что супруг примадонны улетел в отпуск, но куда именно, он так и не сказал. "Сидим – отдыхаем. 35 градусов в тени", – подписал снимок Максим.Внимательные подписчики узнали знакомую местность. Все, как один, утверждают, что это Кипр. Конечно, были и другие варианты: Сицилия, Хорватия, Ницца. В любом случае, пока остается лишь гадать.Звездные друзья шоумена первыми стали оставлять комментарии. "Знаменитый коленно-локтевой загар", – пошутил Александр Ревва.В кадре Галкин облачен в белую футболку и джинсовые шорты, а на ногах у него кожаные кроссовки. Многие удивились, что в +35 звезда надел такую теплую обувь."Не надо стесняться педикюра, Максим, в такую жару – сланцы вам помогут", – иронично отметила поклонница.Также подписчики решили рассказать кумиру, что после его уезда, в столице погода стремительно начала меняться. "Повезло Вам, Максим Александрович! В ближнем Подмосковье-Мытищи дождь уже 3 дня подряд!", "Вы уехали и увезли тепло!", "А ваш замок в Грязи заливает, как и всю Московскую область", – сетовали пользователи сети.