Российский тхэквондист Владислав Ларин занял первое место на соревнованиях Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 80 килограммов. Эта золотая медаль стала седьмой высшей ..

Российский тхэквондист Владислав Ларин занял первое место на соревнованиях Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 80 килограммов. Эта золотая медаль стала седьмой высшей наградой в копилке национальной команды России.В финальном поединке Ларин встретился со спортсменом из Северной Македонии Деяном Георгиевски. Бой закончился со счётом 15:9 в пользу россиянина. Незадолго до этого он одолел китайского бойца Сунь Хуни в полуфинальной схватке. Состязание завершилось с результатом 30:3, сообщает телеканал "".