Муниципальное учреждение открылось в апреле этого года, но уже сейчас можно заметить, как Владимир озеленился. Появились топиарные композиции, новые клумбы и кусты. В МКУ «Зеленый город»

Муниципальное учреждение открылось в апреле этого года, но уже сейчас можно заметить, как Владимир озеленился. Появились топиарные композиции, новые клумбы и кусты. В МКУ «Зеленый город» отчитались о проделанной работе и рассказали о планах на ближайшие три года. Как сообщил директор предприятия Андрей Степанов, за этот сезон было высажено полмиллиона однолетних цветов и около 150