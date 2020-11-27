Владельцы аттракциона получили свидетельство о безопасности объекта.

26 ноября владельцам колеса обозрения в Центральном парке культуры и отдыха Владимира Гостехнадзор вручил свидетельство о. «Небо 33» первым в регионе получило этот документ.«Он удостоверяет в том, что конструкция поставлена на учёт, а её эксплуатация безопасна», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.На колесе обозрения установлен государственный регистрационный знак с номером 0001 и QR-кодом, отсканировав который, можно удостовериться, что агрегат допущен к эксплуатации.До октября 2022 года необходимо поставить на учёт все 300 владимирских аттракционов.