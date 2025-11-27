Сидит Вини пух под деревом, ждёт пока пчёлы улетят. Видит, что они улетели, и сразу на дерево в дупло за мёдом. Сидит, жрёт, всё по щекам стекает, тут видит - пчёлы возвращаются, и давай сваливать, под ним ветка ломается и он с грохотом падает в низ, ломая все ветки на лету и к самой последней ветке прилипает щекой. Вини начинает звать на помощь Патачка. Пятачек прибегает и спрашивает, что случилось.
Вини:
- Да вот щекой прилип к ветке, отдери меня.
Пятачек отодрал Пуха. Потом через два дня пошел дождь и Вини Пух сам отодрался.
еще анекдот!