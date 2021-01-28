При этом Владимир Владимирович уверен, что жители имеют право выражать своё мнение и политическую позицию, но в рамках закона.
Губернатор Владимир Сипягин прокомментировал состоявшиеся 23 января митинги. На этот вопрос журналистов он ответил в ходе пресс-конференции.
Владимир Владимирович уверен, что жители имеют право выражать своё мнение и политическую позицию, но в рамках закона.
«Но здесь был ряд нарушений. Участники вышли на несогласованное мероприятие во время пандемии, и организаторы это прекрасно понимали», - подчеркнул глава региона.
Как отметили в пресс-службе Белого дома, действовать законно должны и правоохранители.
«Во Владимирской области стражи порядка сработали корректно и чётко выполняли свою работу», - поделился своим мнением Владимир Сипягин.
При этом он осудил вовлечение малолетних в протестную акцию.