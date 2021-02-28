Полицейские напоминают о важности применения ремней безопасности и светоотражающих элементов.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели профилактические занятия с руководством и личным составом войсковой части в деревне Рождество.В ходе встречи полицейские уделили внимание таким важным темам, как использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, необходимость ношения световозвращающих элементов на одежде и ручной клади, личная безопасность при управлении транспортным средством, особенно, в период непогоды.Дорожную азбуку с юными пешеходами продолжают изучать сотрудники ОГИБДД в Селивановском и Гороховецком районах.Для занятий с дошколятами в Гороховце используют мобильный автогородок, оснащенный дорожными знаками и разметкой, имитирующей четырехсторонний перекресток. Ребята с удовольствием включаются в игру, в ходе которой полицейские объясняют, как следовать Правилам дорожного движения и почему важно использовать светоотражающие элементы.О световозвращающих элементах рассказали воспитанникам детских садов в Селивановском районе. Инспекторы акцентировали внимание на том, что маленькая подвеска или значок свободно крепятся к одежде или сумкам и могут использоваться как маленькими участниками движения, так и их родителями.