Алена Водонаева поступила в главный вуз страны. Вместе с другими студентами телеведущая будет изучать журналистку.

Алена Водонаева поступила в главный вуз страны. Вместе с другими студентами телеведущая будет изучать журналистку.Несколько дней назад блогер прошла собеседование в МГУ на программу профессиональной переподготовки. С сентября этого года Алена Водонаева будет посещать лекции и семинары в здании на Моховой улице.Телеведущая проведет за партой целый год. Знаменитость будет изучать такие предметы, как журналистская этика, право средств массовой информации, создание медиапроектов и многое другое.В 2005 году Водонаева окончила филологический факультет Тюменского государственного университета. Она работала на местном телевидении, вела передачу о криминальных новостях.прославилась на всю страну после участия в реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ. Она провела на проекте три года и запомнилась зрителям как одна из самых ярких и скандальных участниц.26 Дек 2018 в 3:36 PSTВ интервью "Русскому радио" телеведущая призналась, что . Алена Водонаева назвала свое поведение в передаче неприличным. "У каждого была своя роль. Я была главной стервой", – вспомнила звезда.