Мировой суд официально расторг брак Гарика Харламова и Кристины Асмус. Чуда не произошло, и звездные супруги так и не пошли на примирение.

Мировой суд официально расторг брак Гарика Харламова и Кристины Асмус. Чуда не произошло, и звездные супруги так и не пошли на примирение.Актеры не смогли сохранить семью. Их отношения после череды громких скандалов зашли в тупик.Судебный бракоразводный процесс затянулся почти на четыре месяца. Примечательно, что на заседания Гарик Харламов и Кристина Асмус не приходили, отправляя вместо себя адвокатов.Инициатором развода стал комик, хотя экс-супруги утверждали, что это обоюдное желание. Их дочь Настя останется с матерью, а как будет делиться имущество – пока неизвестно. Можно предположить, что Гарик Харламов и Кристина Асмус будут судиться по этому поводу.Напомним, многие россияне в свое время обрушились с критикой на Кристину Асмус за ее участие в эротических сценах в фильме "Текст" Клима Шипенко. Некоторые злопыхатели даже угрожали звезде расправой. Пользователи Сети посчитали, что замужней актрисе не стоило сниматься в столь откровенных сценах.В свою очередь всячески отбивал нападки на его супругу. Некоторые недоброжелатели издевались над юмористом, намекая, что у него "выросли рога". Сам артист сдержанно относился к нападкам. Однако, судя по всему, все-таки ревновал красавицу-жену. К тому же, ходили слухи, что в отношениях пары не все гладко, и артистка любит мужское внимание.