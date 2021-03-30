При этом среднедушевой доход под конец года превысил 28 тысяч рублей.

Как сообщает Владимирстат, за 2020 год реальные доходы жителей региона упали со 102,7% до 93,2%, то есть на 9,5%.Интересно, что среднедушевой ежемесячный доход вырос на 1,4% и в целом по году составил 25 тысяч 705 рублей 80 копеек. Выше всего доходы увеличились в первом квартале, во втором упали на 1,1%, в третьем опять выросли, но под конец года вновь снизились.При этом среднедушевой доход под конец года превысил 28 тысяч рублей.