4 декабря в 18:00 на ВТБ Арене пройдет грандиозное шоу SnowПати 5. История белой розы. Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно благодаря Дни.ру.
4 декабря в 18:00 на ВТБ Арене пройдет грандиозное шоу SnowПати 5. История белой розы. Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно благодаря "Дни.ру".
В этом году на новом стадионе пройдет быстрорастущий белый флэшмоб. На новогоднее SnowПати нужно взять как можно больше друзей и прийти в белой одежде.
Гостей шоу порадует огромное количество знаменитостей: Егор Крид, Тима Белорусских, Ольга Бузова, Клава Кока, ST, Zivert, Elvira T, Molly, Ternovoy, Artik & Asti, Rasa, RSAC x Ella, Gayazov Brothers и многие другие!
Чтобы попасть на мерориятие, достаточно выполнить два простых условия:
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A post shared by (@dniru) on Nov 30, 2019 at 3:41am PST
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт звезды шоу "Голос" .