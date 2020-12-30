Власти ведут активную борьбу с коронавирусом в Москве и России в целом. В частности, в столице открыто 70 прививочных пунктов на базе городских взрослых поликлиник.

Власти ведут активную борьбу с коронавирусом в Москве и России в целом. В частности,в столице открыто 70 прививочных пунктов на базе городских взрослых поликлиник.Бесплатная вакцинация от COVID-19 началась в декабре. Прививочные пункты работают ежедневно и будут открыты даже в новогодние и рождественские праздники.Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель Москвы может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель. Также необходимо иметь полис ОМС и подходить под одну из категорий, для которых открыта вакцинация.Записаться и сделать прививку против коронавируса можно, если вы: старше 18 лет; имеете полис ОМС; работник сферы здравоохранения, образования городских социальных служб, центров госуслуг, учреждения культуры или торговли и услуг, транспорта, энергетики и промышленности и СМИ, сферы ЖКХ, общественного питания, стройкомплекса, спорта или органов охраны правопорядка, работаете с некоммерческими или религиозными организациями, либо являетесь волонтером, студентом, имеете хронические заболевания или старше 60 лет. Кроме того, прививающийся не должен болеть ОРВИ в момент вакцинации и не болел в последние две недели до нее; за последние 30 дней не делали прививок; не беременны и не кормите грудью.При поступлении новых доз вакцины список лиц, которым открыта вакцинация, сразу же расширяется. Предпочтение отдается тем категориям граждан, которые наиболее подвержены риску заболевания. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.На данный момент бесплатная вакцинация против проводится вакциной "Спутник V (Гам-Ковид-Вак)", разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она безопасна, потому что не содержит элементов коронавируса. В рамках проведения пострегистрационного исследования вакцины, в котором уже приняли участие более 20 тысяч человек, не было зафиксировано ни одного случая серьезных осложнений.Записаться на вакцинацию можно в разделе "Услуги" на сайте mos.ru. Также это можно сделать на сайте emias.info; через мобильное приложение "Госуслуги Москвы" в разделе "Услуги"; через мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО"; через мобильное приложение мобильное приложение "Моя Москва" и в информационных киосках городских поликлиник.