Сегодня, 1 июня, на оперативном совещании правительства области Владимиру Александровичу Гареву официально вручили медаль «За трудовые заслуги».С 2003 года он занимал пост первого заместителя главы администрации города Владимира и внес значительный вклад в развитие областного центра.Коллеги и горожане отмечают его профессионализм и относятся к Владимиру Гареву с глубоким уважением.Накопленный опыт и знания продолжают работать на благо жителей города.Глава города Сергей Волков назначил его своим советником.