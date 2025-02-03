Госавтоинспекция рекомендует ликвидировать три пешеходных перехода во Владимире. По мнению ГАИ, эти «зебры» – небезопасны или дублируют рядом существующие. Об этом в эфире телеканала

Госавтоинспекция рекомендует ликвидировать три пешеходных перехода во Владимире. По мнению ГАИ, эти «зебры» – небезопасны или дублируют рядом существующие. Об этом в эфире телеканала «Губерния-33» сообщил заместитель начальника отдела городского ГАИ Владимир Горелов. Один из переходов, рекомендуемый к ликвидации, находится возле горбольницы №5 в Добром. Владимир Горелов, заместитель начальника отдела ГАИ г. Владимира Проблемным местом