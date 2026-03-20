Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В Киржаче 11‑летняя девочка получила травму ноги из‑за падения снежно‑ледяной массы с крыши дома. Инцидент произошел 13 февраля. Снег сошел с кровли дома № 9 на улице Десантников, когда школьница проходила мимо. Ребенку потребовалась медицинская помощь.Прокуратура выяснила, что управляющая компания не убрала снег и наледь с крыши и козырьков балконов, а также не установила сигнальные ленты у стен здания. Из‑за этого и случилась беда.Теперь надзорное ведомство направило материалы в следственный орган, там должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела против ответственного сотрудника УК по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).