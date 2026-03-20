В Кольчугино восьмилетняя девочка получила серьезную травму. На нее с крыши дома № 10 на улице Кима упала снежно‑ледяная масса. Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.Кольчугинская межрайонная прокуратура начала проверку. Специалисты выяснят, как управляющая компания следила за состоянием общедомового имущества, вовремя ли очищала кровлю и дворовую территорию от снега и наледи.Если в ходе проверки найдут нарушения, ответственные лица могут столкнуться с мерами реагирования — в том числе уголовно‑правового характера.