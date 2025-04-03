Эту квартиру на унаследовала от бабушки.

В Коврове Владимирской области жительница Анастасия Сапунцова сделала необычное открытие в квартире, унаследованной от бабушки. Зайдя в дом на улице Чкалова полить цветы, она обнаружила целую пасеку в нише под окном. Историю она рассказала в социальных сетях.Анастасия рассказала, что квартира принадлежала её бабушке Инессе Яковлевне, которая скончалась в прошлом году. Пчёлы, как выяснилось, проникли в квартиру через вентиляцию и построили улей.Несмотря на необычную находку, Анастасия восприняла это как трогательный подарок от бабушки, сумев даже собрать немного свежего мёда.