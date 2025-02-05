Пожарные тушат пламя, охватившее иномарку на улице Горького, возле поворота на Сакко и Ванцетти. Владелец авто запомнит 5 февраля надолго – в 9 часов утра он сел за руль своей «Тойоты Корона»,

Пожарные тушат пламя, охватившее иномарку на улице Горького, возле поворота на Сакко и Ванцетти. Владелец авто запомнит 5 февраля надолго – в 9 часов утра он сел за руль своей «Тойоты Корона», но уехать на работу или по другим делам ему не удалось – машина вдруг загорелась. Елена Стаханова, замначальника пресс-службы МЧС области У дома