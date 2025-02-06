Первенство России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет прошло в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие около 650 спортсменов со всей страны. Они четыре дня боролись за награды и

Первенство России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет прошло в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие около 650 спортсменов со всей страны. Они четыре дня боролись за награды и место в сборной России. Самбисты из Владимирской области завоевали две медали. В первый день соревнований атлета из Саратова одолел Максим Иванюк – воспитанник ковровской спортшколы