Многодетной маме грозит суд. В Муроме будут судить 37-летнюю женщину за причинение смерти по неосторожности собственному ребёнку. В декабре 2017 года в многодетной семье родился пятый ребёнок. Родители жили небогато, но, как утверждает следствие, заботиться успевали о всех детях. Ночью, 24 января, младшая месячная дочь заплакала, тогда мама забрала её к себе в кровать и стала кормить грудью.

06.04.2018Многодетной маме грозит суд. В Муроме будут судить 37-летнюю женщину за причинение смерти по неосторожности собственному ребёнку. В декабре 2017 года в многодетной семье родился пятый ребёнок. Родители жили небогато, но, как утверждает следствие, заботиться успевали о всех детях. Ночью, 24 января, младшая месячная дочь заплакала, тогда мама забрала её к себе в кровать и стала кормить грудью. Женщина уснула и проснулась только через несколько часов, малышка уже не дышала. Медики констатировали смерть в результате асфиксии. Дело может закончиться примирением сторон, если потерпевшим будет признан папа малышки.Метки: криминал, следствие, семья, мать, удушье, следствие, суд