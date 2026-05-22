Меры защиты жителей и проекты благоустройства будут изучены для внедрения во Владимир.

Делегация города Владимира во главе с временно исполняющим обязанности главы Сергеем Волковым совершила рабочий визит в Белгород для обмена практиками и оценки готовности к чрезвычайным ситуациям.Главная задача поездки — познакомиться с организацией мер по обеспечению безопасности жителей и с подходами к развитию городской среды в условиях повышенных рисков.Белгородские коллеги продемонстрировали работу укрытий и комплексную систему оповещения населения, показав этапы взаимодействия служб при тревоге.Особое внимание делегация уделила регулярным практическим тренировкам по эвакуации и оперативному реагированию, от которых зависит сохранность людей и инфраструктуры.Гости отметили, что, несмотря на близость к границе, город активно проводит капитальные ремонты домов и дорог, не снижая темпов работ.Ярким примером благоустройства для делегации стали парк «Берега» и современный городской пляж, которые произвели впечатление продуманностью и доступностью.Члены делегации совместно с белгородцами возложили цветы к мемориалу «Сердце» в память о погибших 30 декабря 2023 года и почтили их память.Сергей Волков поблагодарил коллег за теплый прием и сообщил, что увиденные решения будут детально изучены для возможного применения во Владимире.