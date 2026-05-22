В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин вновь посетил Ковровский район. В ходе рабочей поездки он вместе с главой округа Вячеславом Скороходовым побывал на предприятии «Владимирское карьероуправление», чтобы на месте оценить его работу и обсудить актуальные вопросы развития отрасли.В ходе встречи с руководством компании депутат детально разобрал ключевые проблемы, с которыми сталкиваются предприятия добывающей промышленности региона. Среди них — сложности с привлечением квалифицированных кадров, а также вопросы логистики и транспортировки готовой продукции. Отдельное внимание уделили мерам господдержки: Игошин рассказал о действующих федеральных программах и предложил проработать варианты их адаптации под специфику местных предприятий.Представители предприятия поделились планами по модернизации производства — в ближайшие годы компания рассчитывает обновить парк техники и внедрить более экологичные технологии добычи и переработки сырья. Депутат поддержал эти инициативы и пообещал содействовать в поиске потенциальных источников финансирования, в том числе через привлечение региональных субсидий.По итогам визита стороны договорились сформировать рабочую группу для проработки конкретных предложений. Её задача — подготовить пакет рекомендаций по развитию добывающей отрасли в регионе и направить его в профильные министерства для рассмотрения. Это позволит оперативно решать текущие проблемы и создавать условия для долгосрочного роста предприятий отрасли.«Встреча прошла конструктивно: мы детально обсудили ключевые вызовы, с которыми сталкивается добывающая отрасль региона, и наметили реальные пути их решения. Руководство предприятия демонстрирует ответственный подход к развитию — от обновления техники до привлечения квалифицированных кадров. Уверен, совместными усилиями мы добьёмся устойчивого роста местных производств», - отметил Игорь Игошин.