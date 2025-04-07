В Петушинском районе погиб водитель.

За сутки снегопада во Владимирской области зарегистрировали 84 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.Аварийная статистика выросла из-за погодных условий. В народе сутки с 6 на 7 апреля назвали «64 февраля». Среди аварий — столкновения, опрокидывания, съезды с дорог и наезды на препятствия.В 14 авариях травмы получили 22 человек. Один житель погиб. В Петушинском районе скончался водитель опрокинувшегося снегоболотохода.В самом Владимире случилось 21 ДТП. В том числе на площади Ленина .