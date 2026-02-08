Его не стало на 88-м году жизни.

Скончался бывший главный архитектор Владимирской области Евгений Георгиевич Бирюков. Об этом издание «Чеснок» со ссылкой на его коллегу Николая Волкова.Евгения Георгиевича не стало на 88-м году жизни.Он родился 7 мая 1938 года. В период с 1985 по 1999 года был главным архитектором Владимирской области.Евгению Бирюкову было присвоено звание «Почетный строитель России». Он являлся членом Союза архитекторов РФ, много занимался общественной деятельностью.Как отмечается, Евгений Георгиевич делал всё, чтобы защитить Владимир от хаотичной застройки.