Об этом сообщил министр труда и занятости населения региона Андрей Григорьев.

Министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев на расширенном заседании коллегии подвёл итоги 2025 года, а также определил приоритеты на текущий год.По его словам, в настоящее время ситуация на рынке труда региона остается стабильной. Уровень регистрируемой безработицы составляет — 0,4%. Цифра соответствует среднероссийскому показателю.На начало 2026 года в Кадровом центре «Работа России» на учете состояли 2,5 тыс. безработных (при доступных почти 16 тыс. вакансий). Коэффициент напряжённости составил 0,2 незанятых на одну вакансию.Средняя зарплата по области продемонстрировала рост. По данным Росстата за январь — октябрь прошлого года, этот показатель в регионе достиг 71 489 рублей, что на 15,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.