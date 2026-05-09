Суд во Владимирской области постановил передать в федеральную собственность крупную партию товаров, ввезённых в Россию с нарушением таможенных правил. Решение было принято после обращения Федеральной таможенной службы.В общей сложности речь идёт о более чем 17 тысячах единиц продукции. Среди изъятых товаров — одежда, канцелярские товары, электронные аксессуары, автозапчасти и предметы бытового назначения.Нарушение было выявлено ещё в июне прошлого года на трассе М-12 во время проверки грузового автомобиля, следовавшего из Кыргызстана в Московскую область. В связи с отсутствием законных оснований для владения грузом суд признал его бесхозяйным и постановил передать всю партию в государственную собственность.