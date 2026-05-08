Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владимира.

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. Обвиняемой 56 лет.По версии следствия, в январе 2026 года кондуктор одного из городских маршрутов получила от пассажира найденную банковскую карту.Чтобы увеличить размер премии, зависящей от числа провезенных пассажиров, женщина периодически оплачивала свои билеты этой картой.Владелица карты заметила странные списания и обратилась в полицию. Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб.