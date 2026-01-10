Вечером 9 января губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл совещание оперативного штаба, на котором главы муниципалитетов, дорожники и специалисты в сфере ЖКХ проанализировали обстановку и скоординировали действия.

Вечером 9 января губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл совещание оперативного штаба, на котором главы муниципалитетов, дорожники и специалисты в сфере ЖКХ проанализировали обстановку и скоординировали действия. Об этом руководитель региона рассказал на своей в соцсети.Как отметил губернатор, специальная техника продолжает убирать снег с дорог. В первую очередь расчищаются самые оживлённые улицы. Так как снегопад продолжается, то машинам приходится неоднократно убирать одни и те же участки.Вслед за снегопадом ожидается потепление, что может привести к аварийным ситуациям в энергетике. Локальные отключения электричества уже случались, и специалисты занимались устранением неполадок.«Огромная благодарность жителям, которые участвуют в очистке от снега дворов многоквартирных домов, частного сектора, помогают трудной ситуации соседям и автомобилистам», — написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.