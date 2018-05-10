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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-pogibli-v-pyanom-dtp.html" target="_blank">Погибли в пьяном ДТП?</a> - Смертельная авария с двумя погибшими в Муроме. По предварительной информации, на улице Ленинградской водитель ВАЗовской девятки, 92-го года рождения не справился с управлением, вылетел с трассы на обочину и врезался в дерево.