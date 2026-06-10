Еще недавно этот участок улицы Новая в микрорайоне Аббакумово был обычной грунтовой дорогой. Сегодня здесь уже появились тротуары, освещение и новое дорожное покрытие. Реконструкция дороги

Еще недавно этот участок улицы Новая в микрорайоне Аббакумово был обычной грунтовой дорогой. Сегодня здесь уже появились тротуары, освещение и новое дорожное покрытие. Реконструкция дороги Шепелево — Аббакумово стартовала в мае прошлого года. Работы разделили на два этапа: сначала специалисты подготовили основание, сделали ливневую канализацию с очистными сооружениями и уложили нижний слой асфальта. Сейчас подрядчик