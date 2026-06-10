Студенты из Владимирской области приняли участие в масштабном патриотическом форуме «Студенческий спецназ», который прошел в Рязанской области. Около 200 участников из 26 регионов страны

Студенты из Владимирской области приняли участие в масштабном патриотическом форуме «Студенческий спецназ», который прошел в Рязанской области. Около 200 участников из 26 регионов страны собрались вместе, чтобы освоить навыки боевой подготовки и командного взаимодействия. Об этом сообщили в правительстве региона. Активисты поискового отряда «Сыны Отечества» из Меленковского филиала Муромской государственной инженерно-технической академии – Кристина Смирнова,