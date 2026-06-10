Материалы дела рассмотрит Юрьев-Польский районный суд.

Прокуратура направила в суд уголовное дело против местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении государственных пособий. Расследование началось после проведения надзорной проверки.Установлено, что женщина, работая как самозанятая, намеренно занижала свои доходы в налоговых декларациях в десять раз. Имея фактический заработок выше установленного минимума, она подала заявление на получение единого пособия на ребенка. С июля 2024 года по февраль 2026 года она незаконно получила от государства свыше 300 тысяч рублей.По той же схеме обвиняемая обманула соцзащиту, заключив социальный контракт на развитие своего дела и забрав еще 350 тысяч рублей. Женщина полностью признала вину и добровольно вернула похищенные средства.