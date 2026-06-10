Туристка из Салехарда приехала в Суздаль на мастер-класс по росписи матрёшек, а после занятия на неё набросилась собака. Женщина отсудила у владельца пса почти полмиллиона рублей, сообщили в

Туристка из Салехарда приехала в Суздаль на мастер-класс по росписи матрёшек, а после занятия на неё набросилась собака. Женщина отсудила у владельца пса почти полмиллиона рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области. Инцидент произошёл в июле прошлого года. Женщина вышла на улицу из здания, где проходил мастер-класс, и в этот момент на