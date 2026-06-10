Подсудимый пытался доказать отсутствие умысла на убийство.

Юрьев-Польский районный суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в покушении на убийство. В апреле прошлого года фигурант приехал в гости к знакомому вместе с потерпевшим.В ходе совместного отдыха между гостями произошел конфликт из-за якобы невыплаченного долга. Отрицание финансовых обязательств вывело злоумышленника из себя: он схватил нож, подошел к оппоненту сзади и нанес ему глубокий порез в области шеи.Жизнь пострадавшего спасли очевидцы, которые оказали ему доврачебную помощь и вызвали бригаду врачей. Подсудимый признал вину лишь частично, заявив об отсутствии умысла на лишение жизни. Суд счел доводы неубедительными и приговорил нападавшего к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.